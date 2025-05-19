Общество

Более 25 человек госпитализировали с ОРВИ в Псковской области за неделю

2 239 случаев острой респираторно-вирусной инфекции зарегистрировали в Псковской области с 12 по 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,6%. В городе Пскове зарегистрировано 838 случаев ОРВИ, или 37,4% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

Зарегистрировано 11 случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и грипп В. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 27 человек, что на 4 случая больше, чем на предыдущей неделе.