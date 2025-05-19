Общество

Осуждённому из Пустошки пришлось заплатить 106 тысяч рублей за поломку электронного браслета

В Пустошкинском районе осужденный, которому предписано ношение мобильного контрольного устройства (МКУ), попытался устранить неисправность прибора собственными силами. Эксперимент закончился неудачей: устройство перестало нормально функционировать, а затраты на восстановление составили внушительную сумму — 106 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Исполнительный документ о возмещении ущерба поступил в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов. Сотрудник ведомства оперативно арестовал счета 42-летнего нарушителя, и тот, осознав, что следующими могут быть более жёсткие меры принудительного исполнения, поспешил погасить всю сумму.