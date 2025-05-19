Общество

Финалисткам конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки» устроили фотосессию в кинотеатре

Финалисткам конкурса красоты «Мисс и Миссис Великие Луки-2025» устроили фотосессию в кинотеатре «Мираж», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: Федор Егоров

«Программа у финалисток "Мисс и Миссис Великие Луки-2025" насыщенная, тем более, что до финала остается уже меньше трех недель. Но и среди плотного графика репетиций и мастер-классов участницы успевают уделить внимание отдыху, причем совмещая его с фотосессиями и просмотром фильмов. Именно такая коллаборация и получилась в этот раз у них», - сообщили организаторы.

Перед просмотром кинофильма в кинотеатре на улице Кузбасской Дивизии, 19 в Пскове финалистки устроили экспресс-фотосессию.

«Отличительной особенностью было то, что каждая участница могла включить фантазию и немного поиграть перед камерой свою персональную роль», - добавили организаторы.