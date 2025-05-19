Общество

ГД приняла в первом чтении проект о службе в армии лиц без гражданства

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.

Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации и воинских формированиях, пишет РИА Новости.

Также вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «О системе государственной службы в Российской Федерации», «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» и «О гражданстве Российской Федерации».