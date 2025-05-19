Королевы красоты из Псковской области приняли участие в дефиле в финале «Миссис Москва»

В минувшие выходные в Москве состоялся 27-й конкурс «Миссис Москва», в котором одержала победу Марина Куклачева, невестка дрессировщика Юрия Куклачева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс/Миссис Псков», Псковскую область представляла внушительная делегация.
Фотографии: Александр Падежов
Помимо того, что директор фестивалей красоты «Мисс/Миссис Псков» и «Мисс/Миссис Великие Луки» Николай Королев вошел в состав оргкомитета мероприятия, на сцене «Миссис Москва» в этот вечер выступили:
Псковские королевы приняли участие в имперском выходе и королевском дефиле, а также в церемонии награждения победительниц конкурса.
Также специальными гостями и участниками финального шоу стали победительница «Битвы талантов-2024» Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара».
В финале «Миссис Москва-2025» принимала участие 21 женщина, гостями финального шоу стали певица Азиза, актер театра и кино — Александр Суворов, Юрий Куклачев и другие известные и популярные личности.
«Псковская делегация выражает благодарность президенту фонда "Планета женщин" — Алле Маркиной за приглашение принять участие в столь масштабном форуме красоты!» - отметили в дирекции регионального конкурса.