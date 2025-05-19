Общество

Королевы красоты из Псковской области приняли участие в дефиле в финале «Миссис Москва»

В минувшие выходные в Москве состоялся 27-й конкурс «Миссис Москва», в котором одержала победу Марина Куклачева, невестка дрессировщика Юрия Куклачева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс/Миссис Псков», Псковскую область представляла внушительная делегация.

Фотографии: Александр Падежов

Помимо того, что директор фестивалей красоты «Мисс/Миссис Псков» и «Мисс/Миссис Великие Луки» Николай Королев вошел в состав оргкомитета мероприятия, на сцене «Миссис Москва» в этот вечер выступили:

GrandMa Universe — Cветлана Шумейко;

Первая Вице-Миссис Россия 2024, Миссис Псков 2023 — Евгения Морозова;

Первая Вице-Миссис Северо-Запад 2024, абсолютная королева Пскова — Кристина Разумович;

Миссис Псков 2024 гран-при — Анастасия Белим;

Первая Вице-Миссис Псков 2024 — Сабина Павликова;

Третья Вице-Миссис Псков 2024 — Аиша Григорьева.

Псковские королевы приняли участие в имперском выходе и королевском дефиле, а также в церемонии награждения победительниц конкурса.

Также специальными гостями и участниками финального шоу стали победительница «Битвы талантов-2024» Милана Егорова и королевский шоу-балет «Баккара».

В финале «Миссис Москва-2025» принимала участие 21 женщина, гостями финального шоу стали певица Азиза, актер театра и кино — Александр Суворов, Юрий Куклачев и другие известные и популярные личности.

«Псковская делегация выражает благодарность президенту фонда "Планета женщин" — Алле Маркиной за приглашение принять участие в столь масштабном форуме красоты!» - отметили в дирекции регионального конкурса.