Общество

Михаил Ведерников поддержал идею определить в районах ответственных за работу с ТОС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе встречи с победителями регионального конкурса территориального общественного самоуправления поддержал инициативу по определению в муниципалитетах ответственного за взаимодействие с активистами ТОС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель территориального общественного самоуправления «деревня Глубочица» Себежского района Леонид Гончаров обратился к губернатору и отметил, что в регионе существует множество властей и администраций, однако отсутствует система объединения председателей ТОС, что создает сложности в решении общих вопросов.

«У нас много властей, разные администрации, и нет какого-либо объединения председателей ТОС. А вопросов у всех очень много. Все председатели ТОС не могут приехать в Псков», - сказал Леонид Гончаров. Также он предложил проводить обучение с привлечением успешных участников конкурса ТОС на базе администрации района или округа.

Михаил Ведерников ответил, что поддерживает данное предложение и даст поручение главам муниципальных образований о необходимости закрепления ответственного сотрудника для взаимодействия с председателями ТОС.

«Я главам дам соответствующее поручение, но инициатива все равно должна идти от вас. Я попрошу, чтобы они на уровне администрации закрепили ответственного сотрудника, который будет отвечать за взаимодействие со всеми послами муниципалитета. И в случае необходимости предоставляли помещение для того, чтобы могли собраться», - заявил Михаил Ведерников.

Он отметил, что с внедрением новой системы местного самоуправления в сентябре ожидаются изменения в структуре управления, что также предоставит новые возможности для более эффективной работы.

«В работе людей ничего не поменяется, количество сотрудников не сократится. Наоборот, мы рассчитываем, что связь между руководством муниципалитета и жителями станет короче», — добавил губернатор.

Ранее в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления (ТОС).