Общество

Увеличить максимальный размер грантов на проекты ТОС предложил псковский губернатор

В ходе встречи с победителями регионального конкурса территориальных общественных самоуправлений губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил увеличить максимальный размер грантов на проекты ТОС, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В условиях растущих цен понятно, что максимальный размер грантов в полмиллиона рублей не всегда достаточен. Как вариант, имеет смысл рассмотреть возможность выделения квоты в один миллион рублей на каждое поселение или два гранта по одному миллиону», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул необходимость гибкости в распределении средств в зависимости от особенностей проектов, которые планируются на различных территориях.

«Важно понимать, какие задачи вы решаете и какие проекты реализуете. Если речь идет о благоустройстве детских и спортивных площадок, давайте заложим с запасом, чтобы у всех были необходимые средства», — добавил он.

Представители ТОСов согласились с этим предложением, отметив, что с каждым годом количество проектов растет. Михаил Ведерников также сообщил, что в этом году количество победителей конкурса ТОСов увеличилось на 15%.

«Мы видим, что шансы на выигрыш у всех организаторов значительно возросли. В прошлом году менее 50% заявок получали финансирование, а сейчас почти 70% проектов будут обеспечены средствами», — заключил он, заверив, что область будет продолжать поддержку этого важного движения.

Ранее сообщалось, что в этом году бюджет территориальных общественных самоуправлений составляет почти четверть миллиарда рублей.