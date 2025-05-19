Общество

Антон Мороз: Необходимо обратить внимание молодежи на профессию строителя

Необходимо обратить внимание молодого населения на профессию строителя. Такое мнение вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор национального объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы должны обратить внимание молодого населения на абсолютно заслуженную профессию строителя. Эта профессия одна из самых древнейших и самых заслуженных, наверное, в мире. Мы можем порекомендовать молодому населению направить свой взгляд именно на стройку», — сказал Антон Мороз.

При этом вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» не согласен с тем, что профессия строителя низкооплачиваемая.

«Я немножко не соглашусь с вами насчет заработной платы. Я считаю, что строительная отрасль, несмотря на то, что, безусловно, где-то недооценена с точки зрения оплаты труда, все-таки находится на достаточно высоком уровне. И с учетом нехватки кадров, которая существуют на нынешний момент, перспективы роста заработной платы для молодых специалистов достаточно серьезные. В строительной сфере Псковской области достаточно хороший уровень заработных плат. И те условия, которые предлагаются строителям, рабочим, достойны для того, чтобы обратить на них внимание. Потом, это же профессия с элементом романтики. Ты все-таки создаешь своими руками то, что будет служить многие поколения. Проходя мимо какого-то конкретного объекта, ты будешь говорить: это сделал я, это построил я. Это будет вызывать всеобщее уважение», — уточнил Антон Мороз.