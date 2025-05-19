Общество

Антон Мороз обсудил с Арменом Мнацаканяном вопросы социально-экономического развития Псковской области

Вопросы социально-экономического развития Псковской области обсудил с депутатом Псковского областного Собрания Арменом Мнацаканяном участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

«Встретился с Арменом Липаритовичем Мнацаканяном — руководителем фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов. Обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, поддержку инициатив на местах и перспективы взаимодействия по ключевым направлениям. Армен Липаритович поделился ценными взглядами на работу с избирателями и подчеркнул важность постоянного диалога с жителями области», - сообщил Антон Мороз.

Отдельное внимание уделили вопросам молодёжной политики, инфраструктурным проектам и роли депутатского корпуса в реализации приоритетных задач, поставленных президентом.

«Благодарю Армена Липаритовича за открытость, конструктивный разговор и готовность к совместной работе!» - добавил Антон Мороз.