Общество

Почему зрелые мужчины заглядываются на молодых женщин, рассказал психолог

Зачастую состоявшиеся мужчины строят отношения с молодыми особами и даже ради этого уходят из семьи. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, что после 30 лет женщины часто осознают, что становятся непривлекательными для представителей сильного пола. По этой же причине партнеры начинают заглядываться на более молодых женщин.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Вторая причина, особенно у состоятельных мужчин, которые добились в материальном плане многого, это повышение самооценки. Они состоят в отношениях с молодыми женщинами, чтобы в мужском кругу хвастаться друг перед другом. Но сейчас в некоторых кругах молодые девушки этим пользуются, иногда манипулируют мужчинами в материальном плане и не только», - рассказывает психолог.

Кроме того, есть мужчины, которые желают самореализоваться за счет секса. Как правило, всю жизнь они чувствуют себя половыми гигантами.

«Как ни крути, 40-50 лет - это не 20 лет. И если такие мужчины начинают вступать в отношения с молодыми девушками, то у них происходит декомпенсация, мужчина убеждены: "Я еще что-то могу, я еще ого-го, все еще интересен молодым"», - добавил Сергей Лунюшин.

Примечательно, что взрослые мужчины могут заводить отношения с юными девушками по причине синдрома спасателя. Таким мужчинам жалко девушек, которые живут в плохой семье, испытывают финансовые трудности, воспитывают без мужского плеча трудных детей или даже занимаются проституцией. В этом случае представители сильного пола начинают жить с молодыми из-за чувства жалости и желания спасти свою юную избранницу, пишет RuNews24.ru.

«Есть мужчины, которые не принимают свой возраст, не принимают, что они стареют. Потому, вступая в отношения с более молодыми женщинами, они считают, что переносят свою старость. Они так и говорят, что чувствуют себя с молодыми женщинами на 20 лет моложе», - резюмировал психолог Сергей Лунюшин.