Общество

В Пскове подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди поваров

В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». В соревновании приняли участие семь специалистов из Пскова, Великих Лук и Куньинского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Победителем стала мастер производственного обучения Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Арина Хитрова. Она получила 50 тысяч рублей и будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе.

Второе место и 30 тысяч рублей получила заведующая столовой детского сада Ирина Белая, третье место занял шеф-повар ресторана «Деловой» Егор Егоров, его приз составил 15 тысяч рублей.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила важность конкурса для развития профессиональных кадров в регионе.

«Такие конкурсы порождают новые идеи и стремления. У каждого участника появляется шанс реализовать себя в профессии. Повара делают нашу жизнь лучше — это люди, которые создают хорошее настроение», — сказала Вера Емельянова.

Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников поблагодарил участников и отметил значение профессии повара.

«Повар — это человек, который ежедневно несёт искусство в массы. Спасибо вам за участие, поздравляю победителей», — сказал Дмитрий Мельников.

Член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов, возглавивший жюри, подчеркнул высокий уровень подготовки конкурсантов.

«Все справились достойно. Первое место — заслуженное. Это респект учебному заведению. Мы увидели блюда, которые уже можно включать в меню ресторана без доработки. Надеюсь, в следующем году участников будет больше», — отметил Андрей Филатов.

Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Кадры».