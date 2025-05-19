В Пскове подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди поваров

В Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». В соревновании приняли участие семь специалистов из Пскова, Великих Лук и Куньинского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Победителем стала мастер производственного обучения Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Арина Хитрова. Она получила 50 тысяч рублей и будет представлять Псковскую область на всероссийском этапе.
Второе место и 30 тысяч рублей получила заведующая столовой детского сада Ирина Белая, третье место занял шеф-повар ресторана «Деловой» Егор Егоров, его приз составил 15 тысяч рублей.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила важность конкурса для развития профессиональных кадров в регионе.
Председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников поблагодарил участников и отметил значение профессии повара.
«Повар — это человек, который ежедневно несёт искусство в массы. Спасибо вам за участие, поздравляю победителей», — сказал Дмитрий Мельников.
Член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России Андрей Филатов, возглавивший жюри, подчеркнул высокий уровень подготовки конкурсантов.
«Все справились достойно. Первое место — заслуженное. Это респект учебному заведению. Мы увидели блюда, которые уже можно включать в меню ресторана без доработки. Надеюсь, в следующем году участников будет больше», — отметил Андрей Филатов.
Мероприятие провели в рамках нацпроекта «Кадры».