Общество

Всероссийский день бассейновой индустрии отмечают 22 мая

Бассейновая индустрия – молодая и динамично развивающаяся отрасль российской экономики. 22 мая свой профессиональный праздник отмечают специалисты, обеспечивающие доступность бассейнов для населения: работники бассейновой индустрии.

В стране необходимо развивать инфраструктуру бассейнов. Требуется обеспечить разнообразие объектов: крупные и небольшие, круглогодичные и сезонные бассейны. Плавание является одной из наиболее эффективных форм физической активности, способствующей укреплению здоровья. Бассейн является неотъемлемым элементом не только здорового образа жизни, но и оздоровительного отдыха на природе. Он используется для поддержания физической формы, обучения плаванию детей, проведения утренних тренировок и водных процедур. Бассейн способствует укреплению здоровья всей семьи.

Инициатива по учреждению этого дня принадлежит компании FRANMER, производителю композитных бассейнов, при поддержке Межрегионального профсоюза работников бассейновой промышленности и Союза профсоюзов России.

Целью данного праздника является не только консолидация профессионального сообщества, но и привлечение внимания потенциальных клиентов. В преддверии летнего сезона, когда активизируется подготовка к отдыху, это оптимальное время для начала строительства бассейнов.