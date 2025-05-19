Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Райский уголочек» в Великих Луках
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Псковская область 80-летие Победы
ПЛН 25 ЛЕТ
Задержание ректора ПсковГУ
Места силы Псковской области
Профсоюзный Первомай
День В деревне
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Сбор на лечение пенсионерки
«Динопарк» Открылся в Пскове
 
 
 
ещё Общество 19.05.2025 13:310 Тала Нещадимова: Лето в Псковской области будет умеренно тёплым 22.05.2025 08:400 В России может появиться «черный список» юристов 22.05.2025 08:200 Почти 20 млрд рублей алиментов взыскали приставы за I квартал 2025 года 22.05.2025 08:000 Банки призвали ввести лимит на переводы с карт подростков 22.05.2025 07:000 Всероссийский день бассейновой индустрии отмечают 22 мая 21.05.2025 23:390 Скончался старейший насельник Псково-Печерской обители архимандрит Таврион
 
 
 
Самое популярное 15.05.2025 15:368 Арестованная экс-ректор ПсковГУ будет избираться в РАН 16.05.2025 11:102 Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году 20.05.2025 17:040 Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 15.05.2025 12:143 С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ 15.05.2025 20:390 Великолукский и Невельский епископ Сергий отправлен на покой
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 20 млрд рублей алиментов взыскали приставы за I квартал 2025 года

22.05.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

За первые три месяца 2025 года приставы взыскали 19,9 миллиардов рублей алиментов. Об этом «Известиям» рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Глава ведомства напомнил, что с 25 мая 2025 года начнет работать реестр должников по алиментам. Туда войдет около 190 тысяч неплательщиков, пишут «Известия».

«В реестр будут включаться три категории должников по алиментным обязательствам: привлеченные к административной, уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске и не погасившие задолженность. Это будет открытый ресурс, он будет составной частью банка данных и размещаться на официальном сайте ФССП России. Вопрос размещения фотографий разыскиваемых должников в реестре по алиментам в настоящее время прорабатывается», — указал Дмитрий Аристов.

Должники будут находиться в реестре до полного погашения задолженности по алиментам либо до прекращения исполнительного производства. Кроме того, в дальнейшем будут проработаны новые ограничения для должников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 132 человека
22.05.2025, 08:400 В России может появиться «черный список» юристов 22.05.2025, 08:200 Почти 20 млрд рублей алиментов взыскали приставы за I квартал 2025 года 22.05.2025, 08:100 Сбережения жителей Псковской области за год выросли на 24% 22.05.2025, 08:000 Банки призвали ввести лимит на переводы с карт подростков
22.05.2025, 07:300 Великолучанка предстанет перед судом за удар мужа туркой по голове во время ссоры 22.05.2025, 07:000 Всероссийский день бассейновой индустрии отмечают 22 мая 21.05.2025, 23:390 Скончался старейший насельник Псково-Печерской обители архимандрит Таврион 21.05.2025, 23:190 Столкновение двух авто на Октябрьской площади в Пскове попало на видео
21.05.2025, 22:001 Почему зрелые мужчины заглядываются на молодых женщин, рассказал психолог 21.05.2025, 21:500 Стоимость биткоина обновила исторический максимум 21.05.2025, 21:300 Тарабарский язык освоят гости «Михайловского» в День славянской письменности 21.05.2025, 21:090 Мусорный бак горит в доме на улице Западной в Пскове. ВИДЕО
21.05.2025, 21:001 Начальник управления Росгвардии по Псковской области проверил подразделения в Великих Луках и Невеле 21.05.2025, 20:400 В РПЦ предложили исключить бедность из критериев лишения родительских прав 21.05.2025, 20:200 Лекция о боях под Псковом весной-летом 1944 года пройдёт в библиотеке имени И.И.Василёва 21.05.2025, 20:000 Поддержать молодого промышленника из Псковской области можно во Всероссийском голосовании
21.05.2025, 19:401 Заместитель министра экономического развития РФ посетил Псковскую область 21.05.2025, 19:200 Борис Елкин: В этом году финансирование на поддержку ТОС достигло рекордного показателя 21.05.2025, 19:000 Стали известны победители регэтапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в Псковской области 21.05.2025, 18:410 Пскович напал на незнакомца и сломал ему несколько рёбер
21.05.2025, 18:250 «Зверьё моё»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове 21.05.2025, 18:230 Судебные приставы пошли на хитрость для поиска псковской бизнесвумен 21.05.2025, 18:210 «Собственной персоной»: Эффект Мороза. О мотивации, ярком старте и первых вызовах. ВИДЕО 21.05.2025, 18:200 «Дружина» обнаружила несанкционированную свалку на окраине Пскова и вычислила нарушителей
21.05.2025, 18:170 Псковичей пригласили к участию во всероссийском конкурсе «Память жива» 21.05.2025, 18:120 Любовь Трифонова: ТОСы положительно влияют на развитие Новоржевского округа 21.05.2025, 18:091 Пять детей Антона Мороза просятся на рыбалку в Псковской области 21.05.2025, 18:030 Певица Йоко выступит на гастрономическом фестивале «Моя еда» в Пскове
21.05.2025, 17:590 Себежский суд оштрафовал россиянина за дискредитацию ВС РФ 21.05.2025, 17:550 Об историях героев Великой Отечественной войны поговорят на лекции в Пскове 21.05.2025, 17:531 Антон Мороз обсудил с Арменом Мнацаканяном вопросы социально-экономического развития Псковской области 21.05.2025, 17:510 В РПЦ предложили меры по снижению числа разводов
21.05.2025, 17:510 Жительнице Островского района не выплатили пенсию ее умершего мужа 21.05.2025, 17:480 В Пскове женщина наехала на рабочего, частично находившегося в открытом люке 21.05.2025, 17:440 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 22 мая 21.05.2025, 17:360 Майская сессия Собрания начнётся с отчёта губернатора о деятельности правительства за 2024 год
21.05.2025, 17:340 В Пскове подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди поваров 21.05.2025, 17:290 «Ум у нас есть, у нас средств не хватает» 21.05.2025, 17:280 До +23 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 22 мая 21.05.2025, 17:270 Сотрудник деревообрабатывающего цеха в Новоржевском районе травмировал голову на работе
21.05.2025, 17:250 Наталья Федорова: Активисты ТОС – надежные помощники муниципальной власти 21.05.2025, 17:230 Житель Великолукского района осужден за неоднократную неуплату алиментов 21.05.2025, 17:220 Антон Мороз: Руководство области и города Пскова отрыто общается с населением 21.05.2025, 17:180 Около 25% абонентов в Псковской области не передают вовремя показания приборов учета газа
21.05.2025, 17:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 мая 21.05.2025, 17:060 На заводе «Титан-Полимер» прошло обучение по международным стандартам систем менеджмента качества и безопасности продукции 21.05.2025, 17:050 Фестиваль «Довмонт Псковский» прогремит в Псковском кремле 28 июня 21.05.2025, 16:590 В Пскове мотоциклист пострадал в бесконтактном ДТП на Октябрьском проспекте
21.05.2025, 16:570 Делать добрые дела 21.05.2025, 16:520 В Калуге два малолетних ребёнка отравились угарным газом 21.05.2025, 16:520 Мотоциклист пострадал при наезде на стоящие машины дорожной службы под Псковом 21.05.2025, 16:480 Владельца автомойки в Великих Луках обязывают прекратить незаконную деятельность
21.05.2025, 16:440 Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек 21.05.2025, 16:330 Деньги на лечение пенсионерки собирают псковичи 21.05.2025, 16:260 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комиссии ПАСЗР по культуре и туризму. ВИДЕО 21.05.2025, 16:250 Крыши и фасад капитально отремонтировали в домах в Великих Луках
21.05.2025, 16:190 Проекты положений о деятельности общественных советов обсудили в Пскове 21.05.2025, 16:130 Александр Козловский: ТОСы стали сердцем гражданской инициативы и любви к родной земле 21.05.2025, 16:100 Королевы красоты из Псковской области приняли участие в дефиле в финале «Миссис Москва» 21.05.2025, 16:020 Детский фонд стал партнёром фестиваля здоровья в Псковской области
21.05.2025, 15:580 Антон Мороз: Наказы избирателей могут войти в программный продукт «Единой России» 21.05.2025, 15:540 Экзамен по иностранному языку в Псковской области 21 мая сдал 371 девятиклассник 21.05.2025, 15:490 Общественная палата Псковской области и отделение «Деловой России» подписали соглашение о сотрудничестве 21.05.2025, 15:460 Новый исполнительный директор назначен в Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области»
21.05.2025, 15:410 Встречу «От шалости к правонарушению» организовали в школе №3 псковские полицейские 21.05.2025, 15:360 Антон Мороз: Жители третьего округа — крайне подвижные, активно работают для решения проблем территории  21.05.2025, 15:280 Пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя заключили под стражу  21.05.2025, 15:160 Нетрезвый житель Невельского района управлял «Семёркой»
21.05.2025, 15:100 Рейд по отремонтированным в 2024 году дворам провели в Великих Луках 21.05.2025, 15:080 Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая 21.05.2025, 14:570 Антон Мороз: Потенциал строительной отрасли в Псковской области огромный 21.05.2025, 14:540 Концертмейстеров и преподавателей хотят уровнять в профстатусе — Виктор Остренко
21.05.2025, 14:460 Татьяна Москалькова отметила участие псковского омбудсмена в совершенствовании законодательства 21.05.2025, 14:420 Мульт-проект «Михайловского» и Академии имени Штиглица представят на «Интермузее–2025» 21.05.2025, 14:380 Антон Мороз: Необходимо обратить внимание молодежи на профессию строителя 21.05.2025, 14:350 День киберспорта состоится в Пскове 22 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru