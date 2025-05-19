Общество

Почти 20 млрд рублей алиментов взыскали приставы за I квартал 2025 года

За первые три месяца 2025 года приставы взыскали 19,9 миллиардов рублей алиментов. Об этом «Известиям» рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

Глава ведомства напомнил, что с 25 мая 2025 года начнет работать реестр должников по алиментам. Туда войдет около 190 тысяч неплательщиков, пишут «Известия».

«В реестр будут включаться три категории должников по алиментным обязательствам: привлеченные к административной, уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске и не погасившие задолженность. Это будет открытый ресурс, он будет составной частью банка данных и размещаться на официальном сайте ФССП России. Вопрос размещения фотографий разыскиваемых должников в реестре по алиментам в настоящее время прорабатывается», — указал Дмитрий Аристов.

Должники будут находиться в реестре до полного погашения задолженности по алиментам либо до прекращения исполнительного производства. Кроме того, в дальнейшем будут проработаны новые ограничения для должников.