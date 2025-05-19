Общество

Николай Козловский призвал великолучан проголосовать за объекты благоустройства

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие во Всероссийском рейтинговом голосовании за объекты благоустройства, которое проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

В этом году на голосование вынесены четыре общественные территории, которые планируется благоустроить в 2026 году.

«Призываю всех жителей Великих Лук не оставаться в стороне и внести свой вклад в развитие нашего города. Чем активнее мы участвуем в голосовании, тем выше шансы, что наш город получит больше возможностей и ресурсов для благоустройства наших общественных территорий! Именно от нашей с вами активности зависит результат голосования и расширение перспектив для дальнейшей модернизации городской среды», - подчеркнул Николай Козловский.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать выбор можно на платформе обратной связи сайта «Госуслуги».

«Уважаемые великолучане! Ваш голос действительно важен – именно от мнения и активности горожан зависит, как наш город преобразится в ближайшие годы, сколько городских территорий станет комфортнее и современнее», - заверил глава города.