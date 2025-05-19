Общество

«Зверьё моё»: Тонкости содержания папийонов и культура собаководства в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 мая.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла директор филиала ГТРК «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко. В студии поприсутствовали её подопечные Олаф и Диор.

Гостья рассказала об особенностях жизни с папийонами. Легко ли они поддаются обучению? Как ухаживать за собаками-«бабочками»? Сколько времени занимает помывка, и как часто нужно расчёсывать? Каким болезням подвержены представители данной породы, и как избежать возможных проблем? Какие правила нужно соблюдать собаководам во время выгула своих питомцев, к каким последствиям может привести безответственное поведение?