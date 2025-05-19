Общество

Грозы ожидаются в Псковской области вечером 22 мая

Грозы ожидаются в Псковской области вечером 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

«В 11:40 от Псковского ЦГМС поступило предупреждение о неблагоприятном природном явлении. С периода 17.00-20.00 местами по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы 15-18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в условиях недостаточной видимости необходимо быть осторожным за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим; в грозу нельзя стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, следует избегать водоёмов. Пешеходам следует быть максимально внимательными на переходах.