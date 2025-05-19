Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект группы депутатов о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.
Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения, пишет РИА Новости.
По его словам, энергетики наносят вред здоровью и особенно опасны для растущего организма. В частности, страдают сердце и кровеносная система, из-за их регулярного потребления может обостриться ряд заболеваний нервной системы, подчеркнул ранее председатель Госдумы. Володин уверен, что ответственность для нарушающих запрет продавцов необходима.
По словам депутата Госдумы Алексея Говырина («Единая Россия»), в отдельных субъектах РФ ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действует давно, но пока за такую продажу привлекали к ответственности только в ряде регионов, например в Московской области и Санкт-Петербурге, однако штрафы там значительно ниже.
Говырин отметил, что тонизирующими считаются безалкогольные и слабоалкогольные напитки, которые «содержат тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека».
Говырин напомнил, что покупатель также может подтвердить свой возраст с помощью приложения «Госуслуги Биометрия». По его словам, это право закрепляет постановление правительства РФ от 18.01.2025 № 15.