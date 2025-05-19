Общество

Дороги, подтопления и захламленная квартира: Алеся Михачева рассказала о проблемах Завокзалья

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева рассказала о наиболее острых проблемах округа №2. Среди основных тем — ремонт дорог, культура обращения с твердыми коммунальными отходами, устройство удобной переправы через железную дорогу, а также проблема с захламленной квартирой на улице Шелгунова, дом 9\2.

Контрольные выезды

- Алеся Михайловна, не так давно на территорию вашего округа состоялся ежегодный «депутатский выезд». На самом деле, помимо вас выезжала целая команда специалистов администрации города и Псковской городской Думы. Вам, как ответственному лицу за данную территорию, чем помогают такие ежегодные выезды?

- Мы проводим выезды ежегодно, и обычно выбираем территории, где жители активно выражают недовольство по определённым вопросам. В этом году мы, как обычно, посетили район Завокзалья, поскольку там есть проблемы, которые требуют нашего внимания. В частности, в этом году мы обратили внимание на состояние дорог, а также на подходы, подъезды и тротуарные дорожки.

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Переулок Машинистов

- Теперь поговорим о конкретных вопросах территории вашего округа: для работы на месте были выбраны четыре адреса. Первый из них – переулок Машинистов. Жители обратились с просьбой заасфальтировать двор. Насколько это решаемый и как быстро решаемый вопрос?

- У жителей возникла проблема: они ранее обращались с заявкой на благоустройство, но их документы были оформлены некорректно, поэтому им отказали. Затем началась пандемия коронавируса. В результате жители оказались исключены из этой программы, а территорию отмежевали. Возникла серьёзная проблема. Ситуацию с пешеходными дорожками можно решить с помощью организации территориального общественного самоуправления. Однако исправить дорогу с помощью ТОСа очень сложно. Там нет ливневой канализации, и во время дождей там образуется пруд. Жители хотят заасфальтировать дорогу, потому что в дождливую погоду и когда тает снег, скорая помощь не может проехать. Мы будем пытаться решить этот вопрос, в том числе, на заседании комитета ЖКХ. Хочется, чтобы проблема с дорогой была решена в ближайшее время.

Были проведены работы по подсыпке пешеходных дорожек. Это не первое мероприятие, но, безусловно, вопрос остаётся актуальным. Когда начались дожди, жители не только третьего дома, но и близлежащих территорий, включая девятый дом, столкнулись с проблемой подтопления. Я заметила, что эта история распространяется по городу, она не ограничивается только нашим округом. Люди сообщали нам, что перейти дорогу невозможно.

Обращение с ТКО

- Жильцы также обращались с просьбой оборудовать площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Какое решение было принято на выезде?

- На той территории у нас существует определённая проблема с ТКО. Особенно остро она проявляется рядом с третьим домом. Машина для вывоза мусора уже подрыла землю. Кроме того, возникают трудности с установкой баков для отходов. Их периодически поджигают. Если мы продолжим путь по улицам Паровозной и Железнодорожной, то увидим, как люди привозят мусор. Баки находятся рядом с дорогой, поэтому весь мусор, который привозят, сразу же оказывается на проезжей части. Из-за этого машины вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы объехать эту кучу мусора. Одна проблема порождает другую. Когда мы были на выезде, то подошли к мусорным бакам, установленным на железнодорожной. Люди, которые проезжали мимо, увидели кучу мусора и выбросили отходы прямо туда.

- Однако, насколько мне известно, в вашем муниципальном образовании существует проблема, связанная с вывозом твердых коммунальных отходов. В частности, не все юрлица охотно заключают договоры на оказание услуг по вывозу мусора, а те, кто заключил такие договоры, не всегда своевременно и в полном объеме производит оплату за оказанные услуги. Является ли данная проблема характерной для вашего округа?

- Жители не выражали недовольства по поводу неуплаты. Однако стоит отметить, что пожилые люди, в частности, высказывали замечания молодым. Они отмечали, что молодежь иногда не доносит мусор до контейнеров и бросает его с расстояния. Это приводит к тому, что мусор разлетается, и в результате страдают все. Всё-таки у нас есть старожилы, которые следят за порядком и делают замечания. В связи с этим, прежде всего, необходимо обратиться к жителям с призывом поддерживать чистоту. Мусорные баки устанавливаются не просто так, а для того, чтобы обеспечить удобство и безопасность при утилизации отходов. В нашем городе есть специальные закрытые контейнеры, в которые можно поместить мусор, завязав его в пакет, и затем выбросить.

Перекресток улиц Паровозной и Железнодорожной

- Следующий адрес – перекресток улиц Паровозной и Железнодорожной: установка искусственной дорожной неровности. Чем вызвана необходимость такого решения?

- Жители крайне встревожены тем, что на улице Железнодорожной отремонтировали дорогу, а автомобилисты не всегда придерживаются скоростного режима. Эта дорога ведёт к переходу, по которому идут дети. Жители просили установить лежачий полицейский, но, к сожалению, это невозможно. По правилам там не можем установить его. Но будет в ближайшее время нанесена разметка. Обещали нам, что будет сделан пешеходный переход, чтобы хотя бы это останавливало.

У нас есть небольшая проблема с железной дорогой. Переход через пути подрыли, и теперь с коляской пройти невозможно. Это особенно сложно для маломобильных людей. Чтобы перейти дорогу, им приходится спускаться на пути и подниматься обратно. Сейчас вопрос прорабатывается, но есть один нюанс. Это территория РЖД. В перспективе, когда будет оборудован пешеходный переход, мы сможем обратиться в РЖД с просьбой о его продлении в этом месте. Это позволит людям беспрепятственно переходить дорогу. У РЖД есть своё видение ситуации: хотя паровозы здесь практически не ходят, они всё же иногда появляются.

В этом месте всё непросто, но именно здесь возникает вопрос о том, как позаботиться о людях, которые проживают в районе вокзала. Ведь это единственный способ для них добраться до автобуса, аптеки или врача. Я надеюсь, что в ближайшем будущем РЖД и мы сможем договориться и решить этот вопрос, а дальше поэтапно улучшать жизнь в округе.

Поселочная, 15

- Еще одна точка депутатского выезда – улица Поселочная, 15: благоустройство территории. Чем тут можно помочь людям?

- Там жители очень давно просят облагородить территорию, но здесь у нас единственное решение – это создание ТОСа. Об этом говорили с жителями неоднократно. И для того, чтобы в лишний раз они убедились, мы сделали контрольный выезд и договорились о том, что актив придёт в Псковскую городскую Думу, проработает все вопросы по созданию ТОСа с юристами. То есть мы поможем в создании ТОСа для того, чтобы люди постепенно смогли подавать заявки и получать средства на облагораживание территории, потому что там действительно, с учётом того, что это старые застройки на улице Шелгунова, район Лепеши, нет парковочных мест от слова совсем. Люди вынуждены на бывшие зелёные зоны заезжать. Они тоже требуют облагораживания. Очень много тоже проблем на той территории. Но я думаю, что с активом жителей, с неравнодушными, кто там проживает и кто хочет участвовать, конечно, это решиться должно.

Польза ТОС

- Целесообразно ли жителям предпринять меры по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС)? Какой эффект может быть достигнут в результате реализации данной инициативы?

- Я часто говорю о том, что важно понимать, что происходит в процессе формирования территориального общественного самоуправления. В конце концов, что теряют жители? Если создаётся инициативная группа, если появляются активные люди, если формируется ТОС, то жители могут участвовать в улучшении и развитии своей территории. Здесь вопрос в том, каким образом и как активно они захотят пользоваться этим механизмом. Да, многие испытывают страх. В нашем округе проживает значительное число пожилых людей, которые в прошлом работали на железной дороге и получили от неё квартиры. Они опасаются создавать территориальное общественное самоуправление. На других округах ТОСы отлично справляются с решением некоторых проблем.

Ожидание финансирования от города может занять много времени, а здесь жители получают возможность хоть что-то изменить. Например, построить небольшие детские площадки. На улице Гагарина в нашем округе семья создала ТОС. Инициатор объединения заметил, что поблизости нет детских площадок, и решил собрать соседей. Люди поняли, что ждать улучшения ситуации слишком долго, и решили действовать самостоятельно. Один человек смог объединить всех жителей. Ключевой момент — насколько люди хотят видеть изменения рядом со своими домами. В нашем районе можно создать ТОС даже на уровне подъезда.

Захламленная квартира

- Улица Шелгунова дом 9\2: проблема захламления одной из квартир. Это всегда очень непростой вопрос, связанный с частной собственностью. Какие могут быть пути решения?

- Ранее к нам уже обращались жители, поскольку, как вы понимаете, люди вынуждены жить с постоянно открытой дверью подъезда из-за невозможности войти внутрь. Причина — неприятный запах. Квартира, о которой идёт речь, расположена на первом этаже. Проблема заключается в том, что в неё постоянно заносят мусор с помойки. В квартире живут люди, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие алкоголем. Жители обратились к нам, когда выяснилось, что у квартиры три собственника: мать, которая сейчас там проживает, её сын и его несовершеннолетний ребёнок. Мы нашли сына и организовали масштабную уборку. Для этого к окну квартиры подогнали большой контейнер и вычищали квартиру по максимуму. К сожалению, на этом не всё. История продолжается.

Невозможно пройти мимо, потому что люди, которые убирали, сняли видео, на котором видно, что стены покрыты тараканами, как будто это обои. Квартира находится в ужасном состоянии, и это создаёт большие трудности для жильцов. Разумеется, даже если бы жильцы захотели продать квартиру, вряд ли кто-то из потенциальных покупателей согласился бы на покупку в этом подъезде. Жильцам, по большому счёту, некуда деться. Заложники ситуации. Когда доставляли большой контейнер, мы разгружали мусор, общались с сыном, но он попросил, чтобы мы больше не обращались к нему. Мы поняли, что здесь нам нужна помощь непосредственно и администрации, и руководителей Думы, потому что нам одним не справиться.

Мы хотим донести до людей, что, к сожалению, в наше время ситуация не совсем такая, как в советские времена, когда квартиры были государственными. Тогда всё было проще. А когда здесь уже частная собственность, к тому же здесь и ребёнок несовершеннолетний, в этой ситуации есть определённая трудность, и жители дома, особенно те, кто проживает в подъезде, оказываются в сложном положении. И единственное решение – это обращение в суд для того, чтобы хоть каким-то образом это всё решить, потому что история на самом деле очень некрасивая и грустная.

Субботники и волонтерство

- Весенние субботники – хорошая традиция. Как прошла уборка на территориях и какие проекты были успешно реализованы?

- Мы регулярно проводим субботники на территории нашего округа. В этом году на Завокзалье мы собрали более 45 мешков мусора — это внушительное количество. Раньше здесь была большая свалка, и люди, живущие в округе, приходили к нам, чтобы помочь убрать её. К нам присоединялись даже те, кто не живёт в этом районе. Это очень приятно. Кроме того, к нашим акциям присоединяются и местные жители.

Мы все — добровольцы: и ребята, и семьи. Мы делаем добрые дела. В честь Дня Победы мы вместе с юнармейцами и военнослужащими поздравляли наших ветеранов Великой Отечественной войны. Приезжали от Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, «Женского движения Единой России», поздравляли семьи участников специальной военной операции, наших подопечных фонда «Русь» мы водили в День музеев в музей винтажной куклы. Стараемся проводить определенные акции.

Сейчас тоже запускается хороший проект непосредственно с людьми пенсионного возраста. Поэтому мы продолжаем работать в округе, работаем также и в общественной деятельности, в благотворительности. Выражаю искреннюю благодарность команде, которая на протяжении многих лет неизменно оказывает мне поддержку. Мы вместе работаем и помогаем большому количеству наших подопечных в регионе. На сегодняшний день более 3000 человек регулярно получают продукты благодаря нашему региональному отделению. Работаем и надеюсь, что, по крайней мере, самое главное, чтобы на нашем округе решались задачи. И хочется отметить, что наши жители с каждым годом становятся активнее в округе. Сначала они относились ко мне с опаской, сейчас уже более доверительно.

Беседовал Артем Татаренко

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