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Общество

Мемориальная и тихая зоны отдыха появятся в сквере у псковской гостиницы «Рижская»

22.05.2025 14:03|ПсковКомментариев: 0

Работы по благоустройству в псковском сквере у гостиницы «Рижская» продолжаются. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Пока продолжается голосование за объекты благоустройства на следующий год, расскажу о работах в сквере у гостиницы "Рижская". Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", и первые изменения уже становятся заметными!» - пишет Борис Елкин.

С понедельника сквер превратился в строительную площадку. Специалисты размечают будущие пешеходные маршруты, закладывают основы для новых дорожек и планируют обустроить существующие «народные тропы». Кроме того, проектом предусмотрено создание игрового комплекса на детской площадке, а также мемориальной и тихой зон отдыха.

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Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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