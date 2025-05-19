Общество

Абоненты T2 в Псковской области теперь могут звонить по Wi-Fi

T2, российский оператор мобильной связи, внедрил технологию Voice over Wi-Fi в Псковской области. Услуга обеспечивает возможность оставаться на связи даже там, где могут возникать ограничения сети: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях, на верхних этажах, а также за границей, сообщает компания ООО «Т2 Мобайл».

Фотография: ООО «Т2 Мобайл»

Новый сервис позволяет совершать и принимать звонки, используя Wi-Fi-роутеры (подключенные к сети Интернет) в качестве базовых станций. Это гарантирует стабильное качество связи везде, где есть беспроводные сети. Для абонентов технология открывает ряд преимуществ: четкая передача речи, непрерывность соединения, возможность пользоваться связью за рубежом по тарифам домашнего региона.

Для успешного запуска услуги специалисты оператора провели ряд технических работ, которые позволили Т2 сократить время на установление соединения между абонентами. А также обеспечили улучшенное качество звука, стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi-Fi, следует убедиться, что мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. С инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте.