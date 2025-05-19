Общество

Адвокатская палата Псковской области проведёт бесплатные консультации

28 мая, в преддверии Дня российской адвокатуры, Адвокатская палата Псковской области примет участие во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи, ежегодно организуемом Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Адвокатской палате.

В этот день жители Псковской области смогут получить юридическую помощь в виде профессионального правового консультирования по любому вопросу. Консультации будут проводить адвокаты – члены Адвокатской палаты Псковской области в очно-дистанционном формате в Пскове и в районных центрах области.

График проведения бесплатных юридических консультаций и адреса можно посмотреть по ссылке.