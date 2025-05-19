Общество

Этой весной жители Пскова встретили две волны аллергии — аналитики

Весна текущего года добавила сюрпризов жителям Пскова, подверженным аллергии на пыльцу. Сезон поллиноза в этом году показал сразу два пика, в отличие от прошлых лет. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов на сайтах мониторинга концентрации пыльцы. По данным медицинской компании СберЗдоровье, спрос на консультации врачей-аллергологов этой весной вырос на 32%.

Фотографии: МегаФон

Специализированные ресурсы позволяют отслеживать уровень концентрации пыльцы в воздухе. Это помогает людям, склонным к аллергии, минимизировать риски развития неприятных симптомов и тем самым облегчить течение заболевания. Как показал анализ обезличенных данных абонентов МегаФона, в текущем сезоне интерес к таким ресурсам показал уже два пика, что может свидетельствовать о двойной волне аллергии у жителей Пскова.

Первый случился в период с 20 по 24 марта. Он оказался в 7 раз выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 года. Рекордным в этот период стало 24 марта — в этот день объём трафика на профильных ресурсах был в 4 раза выше, чем годом ранее.

Второй пик наблюдался во второй половине апреля, с максимальными значениями с 17 по 20 апреля. В это время активность пользователей оказалась в 4 раза выше, чем в тот же период 2024 года. При этом 19 апреля стало самым активным днём за весь исследуемый период — трафик на сайты мониторинга пыльцы побил рекорд по объёму.

В 2024 году основной пик интереса к ресурсам по мониторингу пыльцы пришёлся на 10–14 апреля — с абсолютным максимумом 14 апреля. Далее посещаемость ресурсов для аллергиков традиционно постепенно снижалась.

Согласно данным медицинской компании СберЗдоровье, с марта по середину мая 2025 года количество телемедицинских консультаций и записей на очный приём к врачам-аллергологам увеличилось на 32% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Причем пики записей приходятся на апрель — как в 2024, так и в 2025 году.

Годом ранее чаще всего на приём к врачу записывались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Казани, в этом — жители Сочи, Москвы, Великого Новгорода и Саранска.

Наибольшее количество консультаций врачей и в 2024, и в 2025 годах пришлось на аудиторию моложе 18 лет: в структуре спроса в прошлом году она составила 32%, а в текущем — 38%. По словам врача-аллерголога-иммунолога медицинской компании СберЗдоровье Дарьи Чернушевич, это связано с тем, что чаще всего сезонная аллергия дебютирует в детском или подростковом возрасте. Однако она может проявиться впервые и у взрослого. Так, следующими в структуре спроса в порядке убывания значатся пациенты возрастных категорий 25-34 (21%), 18-24 (19%), 35-44 (14%), 45-60 (10%), 60+ (5%).