Общество

Псковская область подготовилась к итоговой аттестации и летней оздоровительной кампании

Псковская область готова к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым доложили его первый заместитель Вера Емельянова и председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов проходит в полном соответствии с региональным и федеральным законодательством», — отметила первый вице-губернатор.

К реализации мероприятий помимо основного организатора — комитета по образованию — привлечены силовые ведомства и санитарные службы региона, системы здравоохранения и социальной защиты, готовые реагировать на любые нештатные ситуации. В пунктах проведения экзаменов, которых в этом году организовано 70 для участников ГИА-9 и 41 для участников ГИА-11, обеспечена антитеррористическая и санитарная безопасность. Площадки оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн, а также необходимыми расходными материалами и оргтехникой.

Андрей Ермаков поблагодарил Михаила Ведерникова за содействие в приобретении в пункты проведения экзаменов Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского, Пушкиногорского, Плюсского, Себежского и Опочецкого муниципальных образований более 150 многофункциональных устройств: «Это помогает нам идти в ногу со временем и выполнять все требования федерального центра».

Участники совещания также обсудили мероприятия по дополнительной подготовке работников сферы образования, задействованных на экзаменах. Их планируется 1,5 тысячи человек на ГИА-11 и 2 тысячи человек — на ГИА-9. Для наблюдения за соблюдением порядка на площадках аккредитовано по 200 человек для каждого потока.

На особом контроле правительства региона и профильного комитета — работа системы энергоснабжения в период проведения экзаменов.

Отметим, в этом году Псковская область вышла на более высокие показатели по сдаче экзаменов физико-математического профиля. Самый популярный экзамен по выбору — это традиционно обществознание. «Он всегда востребован у ребят, но стоит отметить, что в этом году профильная математика составляет 42%. Это говорит о том, что технологический профиль и инженерные направления становятся все более востребованы. Биология и физика также входят в пул самых приоритетных направлений», — отметил председатель комитета по образованию области.

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Готовность региона к летней оздоровительной кампании — еще один вопрос рабочей встречи.

Вера Емельянова проинформировала, что в этом году в Псковской области планируется к открытию 157 оздоровительных лагерей, в том числе 13 загородных, 4 палаточных и 135 лагерей с дневным пребыванием. В рамках подготовки к сезону правительством области выделено более 30 миллионов рублей на обновление инфраструктуры.

«Все лагеря региона на сегодняшний день соответствуют нормам», — доложила Вера Емельянова. Необходимые проверки контрольных ведомств проведены и продолжатся в течение оздоровительного периода. Отработаны вопросы антитеррористической и санитарной безопасности территорий детских лагерей, организации питания и подготовки к эксплуатации пляжей.

Планируется, что только летом в регионе отдохнут более 12,5 тысячи детей. Сохранятся все профильные смены. Кроме того, порядка 150 ребят проведут каникулярное время за пределами региона в федеральных лагерях. Прорабатывается вопрос организации отдыха и дополнительных групп, в том числе проведение отдельных смен для участников молодежного Кургана Дружбы и представителей Движения Первых в Самолве.

Михаил Ведерников спросил про организацию оздоровления детей участников и ветеранов специальной военной операции. Андрей Ермаков ответил, что в этом году поступило свыше тысячи заявок от граждан этой категории. Места всем будут предоставлены.

Губернатор поручил держать вопросы реализации мероприятий с участием детей на особом контроле.