Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание работнику местного самоуправления из Псковской области. Соответствующий указ президента РФ от 21.05.2025 № 337 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: sebezh.gosuslugi.ru
Согласно тексту документа, за заслуги в развитии местного самоуправления в РФ и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено заместителю главы администрации Себежского района Псковской области Ларисе Ерошевской.