Общество

56% жителей СЗФО сталкиваются с трудностями на работе — опрос

Служба исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО, в том числе Псковской области, и выяснила, как часто работники испытывают сложности при решении рабочих задач, что вызывает наибольшие трудности и как люди справляются с переработками каждый день.

Сразу 56% местных опрошенных hh.ru рассказали, что постоянно сталкиваются с разными трудностями, которые замедляют их работу. Не было таких проблем в практике лишь у 15% опрошенных, остальные затруднились ответить. Чаще всего на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше (сразу 72%).

Причины трудностей на работе: руководство, старая техника и сокращения

Благодаря опросу hh.ru выяснилось, что основной причиной, почему, по мнению респондентов из СЗФО и в том числе Псковской области, у них возникают проблемы на работе – это организационные трудности. И чаще всего это нечеткие задачи руководства, слишком большой объём работы, когда «не знаешь, за что хвататься» и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 68% опрошенных. На втором месте по частотности упоминания, что вызывает рабочие проблемы – нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника (есть у 46%).

На третьем – реорганизация, сокращения или постоянные изменения в компании. Эти факторы заставляют думать о своем будущем 18% местных жителей, что сильно отвлекает от работы. Еще 16% пожаловались на обилие длинных совещаний и созвонов, которые не дают нормально поработать. А 9% посетовали на постоянный стресс и выгорание, из-за которых просто нет желания работать.

Как справляются работники?

Примечательно, что несмотря на постоянные трудности, 52% респондентов из региона признались, что справляются с ними хорошо, так как уже смирились и привыкли к переработкам и знают, что делать в стрессовой ситуации. При этом еще 43% решают сложные вопросы благодаря специальной автоматизированной системе, распределяющей задачи, чтобы ни у кого не было «завала», остальные выбираются из большого объёма задач «в ручном режиме».

Кроме того, 6% справляются со большим объёмом работы нормально, но потом им требуются дополнительные выходные или даже мини-отпуск.