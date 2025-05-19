Общество

Каждый второй работодатель Пскова предлагает стажерам работу в штате – опрос

9% работодателей принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.

Большинство компаний открыто для стажеров: сейчас 69% работодателей принимают молодых специалистов на стажировки, при этом 30% имеют четко разработанные программы, у 39% пока нет системного подхода.

Каждый второй работодатель (49%), сообщает, что предлагает трудоустройство в штат большинству участников стажировок. Еще 22% компаний делают подобные предложения менее чем половине стажеров, а 23% ограничиваются джоб-оферами только для самых выдающихся кандидатов.

В ходе опроса псковичей в возрасте до 27 лет с опытом стажировок, выяснилось, что 65% из них получили работу в компании, где прошли стажировку, еще 15% отказались от предложения работодателя трудоустроиться в штат.

Большинство молодежи (68%) рассматривает стажировки преимущественно как способ получения практического опыта.