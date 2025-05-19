Общество

Псковские курсанты одержали победу в интеллектуальном турнире «Золотая звезда»

Два призовых места заняли курсанты Псковского филиала университета ФСИН России на третьем этапе межвузовского интеллектуального турнира «Золотая звезда», который прошел в рамках XVIII Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече», сообщили Псковской Ленте Новостей в университете.

Фото здесь и далее: Псковский филиалл университета ФСИН

Как рассказали в университете, если на первых двух этапах – по правилам игры «Брейн-ринг» и интеллектуальной дуэли – соперничали команды, то в «Своей игре» 28 участников демонстрировали свои знания в личном первенстве. Главной задачей участников было правильно ответить на вопросы из различных областей знаний по определенным категориям. Чем больше балловая стоимость вопроса, тем сложнее он был.

По итогам интеллектуальной игры победу одержала курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Жанна Мыльникова.

Серебряным призером состязаний стал курсант Псковского филиала Университета ФСИН России Иван Далаков.

Почетное третье место занял студент Института права, экономики и управления ПсковГУ Алексей Ильин.

В университете напомнили, что межвузовский турнир «Золотая звезда» проходит в Псковском филиале Университета ФСИН России в течение недели и включает в себя четыре этапа, завершающий из которых – по правилам «Что? Где? Когда?». Победители и призеры турнира будут награждены 23 мая на торжественном закрытии фестиваля «Псковское вече».