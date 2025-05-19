Общество

Что смотрят пользователи Wink в мае: гид по новинкам онлайн-кинотеатра

В мае онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) традиционно представил значимый блок премьер, приуроченных ко Дню Победы. Военно-приключенческие сериалы как всегда в этот месяц стали лидерами зрительского интереса.

Фотографии: Wink.ru

Высоким остался спрос и на традиционный развлекательный контент, тем более что совсем скоро лето — сезон дач и пикников. Под семейные и дружеские посиделки с шашлыками Wink.ru также предлагает правильное кино и сериалы, включая коллекцию комедий. Ну а за ностальгические ноты и романтическое настроение зрителей в мае отвечает сериал Сергея Жукова «ВИА “Васильки”» (16+), все эпизоды которого уже доступны к просмотру.

Как он был от нас далёк

Долгожданная премьера, ставшая в мае одним из лидеров по количеству просмотров — второй сезон сериала «Операция “Карпаты” 2» (16+). Первый сезон проекта вышел в 2024 году и получил высокую оценку зрителей — 9,0 (из 10-ти). Сюжет сериала переносит в 1949 год. На Западной Украине, в Карпатах, диверсант Ворон от британской разведкой МИ-6 готовит диверсионные операции. Но кураторы не знали, что на самом деле Ворон — советский разведчик, обладающий сверхсекретными данными, которые могут разоблачить агентов иностранных разведок в СССР. Режиссер проекта — Михаил Агранович. В сериале снимались Владимир Веревочкин, Мария Лисовая, Александр Лойе, Гела Месхи, Иван Оганесян, Алексей Гришин, Евгений Сидихин и другие.

С 5 мая доступны все четыре эпизода сериала «Рослый» (16+), основанном на биографии боевого генерала Великой Отечественной Ивана Рослого, жизнь которого была полна не только побед, но и испытаний. Он стал одним из творцов Победы, но оказался в тени большой истории. В безжалостное время Рослый не просто обманул смерть, а силой воли и характера смог подарить сначала надежду, а потом привести к новой мирной жизни. Режиссер проекта — Николай Никитин. В ролях Кирилл Зайцев, Евгений Миллер, Сергей Маховиков, Сергей Векслер, Карина Андоленко, Вера Шпак, Шамиль Мухамедов и другие. Актриса и певица Юта сыграла в сериале роль народной артистки РСФСР и жены адмирала Киры Головко, а также записала главную песню проекта — «Герой».

Также уже можно полностью посмотреть сериал «По следу зверя» (16+). Проект рассказывает о советских разведчиках, которые выслеживают хорошо подготовленную диверсионную группу, цель которой — разрушительные операции в тылу советской армии в преддверии Курской битвы. Возглавляют группу родные братья, между которыми многие годы тянется конфликт: Андрей не доверяет Сергею, считая, что брат перевербован, а Сергей, по мнению Андрея, — двойной агент. Так ли это на самом деле? Главные роли в остросюжетной драме исполнили Павел Харланчук, Антон Батырев, Михаил Гаврилов-Третьяков, Женя Малахова, Владимир Селезнев, Сергей Комаров, Максим Щеголев, Олег Тактаров, Иван Батарев, Никита Касьяненко, Михаил Тарабукин. Режиссеры проекта — Петр Амелин и Алексей Гусев.

Доступен в Wink и девятисерийный остросюжетный детектив-боевик «СМЕРШ 3» (18+). События сериала разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта. Режиссер проекта — Михаил Кабанов. В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие.

В любой компании

Уже доступна для просмотра кинокомедия «Василий» (16+) с Александром Петровым в главной роли. Вася — скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино и звезд с неба не хватает. Зато его брат-близнец Коля, с которым они не виделись с детства, умудрился кинуть мексиканский криминальный картель на деньги, и за это его ждет страшная расплата. Василий впервые отправляется навестить брата в Мексику, не предполагая, что теперь ему предстоит применить все знания в ОБЖ на практике, чтобы спастись то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты. В других ролях Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Барбара де Рехиль.

Продолжает криминальную тему фильм с большой долей черного юмора «Где наши деньги?» (18+), также уже доступный в Wink.ru, который может понравиться поклонникам «Жмурок» и «Бумера». Действие разворачивается в разгар беспредела — на дворе 1995 год. Трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь один миллион. Режиссер — Владимир Зинкевич, в ролях Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев, Анна Слю, Сергей Беляев, Антон Макуха, Сергей Епишев.

Библиотеку корейских сериалов в Wink.ru пополнила 36-серийная мелодрама «Железная семья» (16+) — все эпизоды доступны к просмотру. Восемь лет назад Сон Кан-джу встречался со своей однокурсницей Ли Да-рим. Потом он ушел в армию, вернулся и возглавил знаменитую на всю страну компанию своей семьи. Сон Кан-джу часто вспоминает Ли Да-рим. К 30 годам из-за редкого заболевания девушка почти полностью потеряла зрение. Помочь может инъекция дорогостоящего лекарства, но ее семья не располагает такими деньгами.

Европейская драма «Отравленная любовь» (16+) откроется в Wink.ru 28 мая. Лукас и Эдит расстались десять лет назад. И вот по просьбе Эдит они встречаются на кладбище небольшого люксембургского городка, где похоронен их единственный ребенок. Короткая и напряженная встреча выводит на поверхность кипящую боль и негодование, но также служит напоминанием о близости и любви, которые когда-то их связывали. «Отравленная любовь» — режиссерский дебют актрисы Дезире Носбуш. В ролях Тим Рот и Трине Дюрхольм.

А завершит эмоциональные качели месяца немецкая трагикомедия «Больше ни одной» (18+), которая станет доступна в Wink.ru 29 мая. Подвыпивший Марк ведет машину, когда его останавливает полиция. В результате он лишается водительских прав и ему предстоит медико-психологическая экспертиза. Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью, где знакомится с Хеленой. Вместе они пытаются избавиться от пагубной привычки, но буквально на каждом шагу столько соблазнов. В ролях Фредерик Лау, Нора Чирнер, Бурак Йигит, Фредерике Бехт, Годехард Гизе, Нина Кунцендорф, Хеннинг Пекер, Ева Вайсенборн, Лена Шмидтке, Рафаэль Стаховяк.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

«“Ростелеком” всегда стремится предложить своим абонентам не только современные телекоммуникационные услуги, но и качественный контент для всей семьи. Впереди летний сезон — отличное время для уютных вечеров и совместного просмотра любимых фильмов и сериалов, и мы рады, что наш сервис Wink.ru помогает сделать этот досуг еще более увлекательным и разнообразным», — отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.