Общество

Контрактация нацпроектов в Псковской области превысила 90%

Показатель контрактации национальных проектов в Псковской области превысил отметку 90%. Об этом на совещании сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

«Таким образом, мое поручение выйти на этот показатель к 15 мая - выполнено. Хочу поблагодарить всех, кто отнесся серьезно к исполнению этой работы», — сказал глава региона.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона, лидерами по объему контрактации среди направлений нацпроектов являются «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» и «Инфраструктура для жизни».

Глава региона отметил и некоторые мероприятия, по которым есть вопросы. Так, задерживается контрактация благоустройства общественной территории «Псков – город Рождества». Кроме того, в оставшиеся 10% вошли средства экономии, сложившейся по итогам основных торговых процедур и требующие согласования в профильных федеральных ведомствах.

«Работа в отношении сложных объектов ведется, но нужно иметь в виду, что срок сдачи у всех — до конца текущего года. В остальном мероприятия нового цикла реализуются в плановом режиме. Прошу всех сохранять темп и динамику работы», — отметил Михаил Ведерников.

В продолжение совещания участники доложили губернатору о реализации проектов по отдельным направлениям и проинформировали, как решаются возникающие вопросы.