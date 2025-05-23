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Общество

Психолог рассказал о причинах бедности некоторых людей

23.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Почему люди много работают, но денег все равно не хватает, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

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Психолог отметил, что людей с такой проблемой стоит разделить на три группы.

Первая группа — это люди, которые работают много, но зарабатывают мало. Вторая группа — это люди, которые зарабатывают много, но не умеют тратить деньги. Третья группа — это те, которые и зарабатывают мало, и не умеют тратить деньги.

«Члены каждой группы имеют свои особенные привычки. Некоторые из них приводят к бедности. Так, у первой группы людей причин бедности может быть много. Но зачастую представители этой группы аморфные. Например, они работают, но жалуются на жизнь и в то же время ничего не делают, чтобы ее улучшить», - объясняет психолог. 

Специалист отметил, что есть и те, кто не нашел себя и свою профессию. Ведь именно в своем деле человек проявляет лучшие качества и достигает невероятных высот.

«Это та профессия, когда качества, умения и навыки человека в результате труда выдают такой продукт, который не достигли конкуренты, который отличается от основной массы», - уточнил Сергей Лунюшин.

Бывает, что человек достиг определенного уровня в профессии и больше развиваться не хочет. Но мир постоянно развивается, и полученных знаний недостаточно, чтобы зарабатывать большие деньги, продолжил эксперт. 

«Оплата труда такого работника намного ниже, чем оплата работника, который постоянно развивается, повышает свой уровень. Есть и те, у которых зарабатывание денег не находится в приоритете. На работе они решают другие проблемы: самореализуются, повышают самооценку за счет других людей. При этом они работают на таких работах, где низкие зарплаты», - прокомментировал Сергей Лунюшин.

Вторая группа людей - это те, кто нормально зарабатывает, но тратить деньги не умеет.

Такие люди зачастую зарабатывают большие деньги, но все тратят необдуманно и постоянно находятся в долгах, пишет RuNews24.ru.

«Первая причина - это неумение планировать свой бюджет в рамках статей расходов. Когда есть определенный уровень доходов, то его необходимо распределить на все уровни расходов. Бывает, что аппетиты, то есть потребности, у человека очень большие. Порой они выше, чем человек зарабатывает. И тут стоит вопрос о том, что необходимо научиться составлять приоритет: что необходимо покупать в первую очередь, а что может подождать», - советует Сергей Лунюшин.

Психолог добавил, что некоторые люди просто не умеют экономить. Они тратят необдуманно деньги, где можно было бы сэкономить, не потеряв качество. Кроме того, есть и те, кто склонен к импульсивным покупкам. Так, шопоголики массово покупают вещи, которые даже иногда не носят.

Также очень много денег уходит на зависимости. Помимо алкогольной, наркотической и любовной зависимостей, существует другие.

«Наступает лето, и многие люди, которые имеют огороды, также имеют от этого человеческую зависимость. Порой они тратят большие суммы на совершенно необдуманные огородные нужды. Иногда затраты на огород намного превышают то, что люди получают от этого огорода. Это, видимо, такая русская зависимость», - предположил психолог.

Источник: Псковская Лента Новостей
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