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Отношение к СВО принципиально не менялось с 2022 года – директор ВЦИОМ

Отношение к специальной военной операции сформировалось в феврале-марте 2022 года, с тех пор оно принципиально не менялось. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это был короткий эпизод, когда люди, проснувшись и узнав, что началась СВО, были вынуждены определиться: с кем, за кого, против кого. Это шок был для всех абсолютно, вне зависимости от взглядов, возрастов, поколений и так далее. Примерно две-три недели ушло на формирование позиции. И вот с тех пор мало что поменялось на самом деле», – сказал Валерий Федоров.

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Он уточнил, что абсолютное большинство граждан России поддержали президента и СВО, несмотря на все тяготы, санкции и изменения.

«Общее мнение, что мы должны держаться вместе, что СВО была необходима и мы должны ее продолжать, пока не достигнем тех целей, которые были провозглашены. И, кстати, эти цели тоже абсолютно ясны. Люди знают, за что идет борьба. Путин в свое время высказал позицию достаточно четко. Также мы уже более полугода живем в режиме борьбы с экономическим ростом. И это, конечно, отражается на настроении и предпринимателей, и потребителей, и отражается сугубо негативно. Сложнее брать кредиты, меньше строится жилья, льготной ипотеки больше, по сути, нет. В общем, зарплата есть, счастья нет. Удовлетворять свои потребительские амбиции и желания все сложнее. Вот поэтому, конечно, настроение хуже стало», — добавил директор ВЦИОМ.

По мнению эксперта, население смотрит в будущее более скептично, чем раньше. Более оптимистичными настроения стали в феврале-марте 2025 года.

«Для абсолютного большинства россиян переговоры — это надежда. Переговоры — это шанс вернуться к мирной жизни. Мы с Евгением Минченко и Александром Гавриловым меньше месяца назад выпустили статью "Четыре России". Есть модель, которая делит наше общество на четыре группы в зависимости от отношения к специальной военной операции. И вот одна из групп, которую мы назвали воюющей, это примерно 12-15 миллионов наших сограждан, которые очень вовлечены в происходящее не только телом, но и духом. Это не только те, кто непосредственно на фронте, и члены их семей, это те, кто считает, что судьба России решается именно там. Те, кто считает, что мы должны идти до конца, до последнего. Не останавливаться на тех четырех регионах, которые по итогам референдума осенью 2022 года вошли в состав Российской Федерации, а идти дальше», — уточнил он.

Эти люди считают, что переговоры — это риск новых Минских соглашений, когда плоды военной победы могут быть украдены. Эти люди очень настороженно относятся к любым разговорам о возможности закончить боевые действия уже сейчас.

«Остальные группы это — "Россия глубинная", основная часть нашего общества, которая живет не очень богато, прямо скажем. Ее положение материальное улучшилось за последние три года, но оставляет желать лучшего. Еще одна группа — это, так называемая, "Россия столичная". Это не только Москва и Санкт-Петербург, это верхняя часть зажиточной части общества, верхний средний класс и все, кто живет еще лучше. Это бенефициары мира. К военным действиям они относятся не очень позитивно. Но, с другой стороны, ни в какой оппозиции не находятся. Есть еще одна небольшая группа — "Россия уехавшая". Они очень негативно смотрят на все происходящее. И они, конечно же, за мир любой ценой, на любых условиях. Эта группа находится в духовной оппозиции — ничего не делаем, ругаемся и критикуем», — заключил Валерий Федоров.

Отметим, один из авторов статьи «Минченко Консалтинг» и ВЦИОМ про «Четыре России» — Евгений Минченко — является частым экспертом «Дневного дозора» — программы на радио ПЛН FM, где значимые фигуры общественно-политической жизни региона и страны высказывают свое мнение по актуальным вопросам.