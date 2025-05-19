Отношение к СВО принципиально не менялось с 2022 года – директор ВЦИОМ

Отношение к специальной военной операции сформировалось в феврале-марте 2022 года, с тех пор оно принципиально не менялось. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что абсолютное большинство граждан России поддержали президента и СВО, несмотря на все тяготы, санкции и изменения.
«Общее мнение, что мы должны держаться вместе, что СВО была необходима и мы должны ее продолжать, пока не достигнем тех целей, которые были провозглашены. И, кстати, эти цели тоже абсолютно ясны. Люди знают, за что идет борьба. Путин в свое время высказал позицию достаточно четко. Также мы уже более полугода живем в режиме борьбы с экономическим ростом. И это, конечно, отражается на настроении и предпринимателей, и потребителей, и отражается сугубо негативно. Сложнее брать кредиты, меньше строится жилья, льготной ипотеки больше, по сути, нет. В общем, зарплата есть, счастья нет. Удовлетворять свои потребительские амбиции и желания все сложнее. Вот поэтому, конечно, настроение хуже стало», — добавил директор ВЦИОМ.
По мнению эксперта, население смотрит в будущее более скептично, чем раньше. Более оптимистичными настроения стали в феврале-марте 2025 года.
Эти люди считают, что переговоры — это риск новых Минских соглашений, когда плоды военной победы могут быть украдены. Эти люди очень настороженно относятся к любым разговорам о возможности закончить боевые действия уже сейчас.
«Остальные группы это — "Россия глубинная", основная часть нашего общества, которая живет не очень богато, прямо скажем. Ее положение материальное улучшилось за последние три года, но оставляет желать лучшего. Еще одна группа — это, так называемая, "Россия столичная". Это не только Москва и Санкт-Петербург, это верхняя часть зажиточной части общества, верхний средний класс и все, кто живет еще лучше. Это бенефициары мира. К военным действиям они относятся не очень позитивно. Но, с другой стороны, ни в какой оппозиции не находятся. Есть еще одна небольшая группа — "Россия уехавшая". Они очень негативно смотрят на все происходящее. И они, конечно же, за мир любой ценой, на любых условиях. Эта группа находится в духовной оппозиции — ничего не делаем, ругаемся и критикуем», — заключил Валерий Федоров.
Отметим, один из авторов статьи «Минченко Консалтинг» и ВЦИОМ про «Четыре России» — Евгений Минченко — является частым экспертом «Дневного дозора» — программы на радио ПЛН FM, где значимые фигуры общественно-политической жизни региона и страны высказывают свое мнение по актуальным вопросам.