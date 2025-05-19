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Общество

С чем связана общая усталость российского общества, рассказал директор ВЦИОМ

23.05.2025 16:05|ПсковКомментариев: 0

Усталость россиян связана с тяжелыми испытаниями, которые начались в стране в 2018 году. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).     

«Усталость россиян связана не только с СВО, она в целом от тяжелых испытаний, которые стартовали еще в 2018 году, тогда проходила пенсионная реформа. Сейчас уже подзабыли, но тогда это было воспринято очень остро. Тогда начался период, который мы охарактеризовали как год черных очков. Разочарованное российское общество на все смотрело весьма негативно. В начале 2020 года это, к счастью, закончилось. Буквально через два месяца — пандемия, еще полтора года очень тяжелых, драматичных испытаний. Когда COVID-19 стал сходить на нет, через несколько месяцев СВО», — сказал Валерий Федоров. 

Он уточнил, что россияне уже 7 лет находятся в череде тяжелых испытаний, что ярко отражается на психологическом настрое граждан. 

«Потребление антидепрессантов резко выросло по статистике, много девиаций психологических, потому что сложно.  Поэтому некоторые люди, наученные горьким опытом, уже не хотят, чтобы СВО заканчивалась быстро, потому что не знают, что дальше. Метафора четырех всадников Апокалипсиса очень часто приходит на ум. Другой вид усталости информационный. В информационном плане повестка уже надоела многим, хочется чего-то другого», — добавил Валерий Федоров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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