С чем связана общая усталость российского общества, рассказал директор ВЦИОМ

Усталость россиян связана с тяжелыми испытаниями, которые начались в стране в 2018 году. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что россияне уже 7 лет находятся в череде тяжелых испытаний, что ярко отражается на психологическом настрое граждан.
«Потребление антидепрессантов резко выросло по статистике, много девиаций психологических, потому что сложно. Поэтому некоторые люди, наученные горьким опытом, уже не хотят, чтобы СВО заканчивалась быстро, потому что не знают, что дальше. Метафора четырех всадников Апокалипсиса очень часто приходит на ум. Другой вид усталости информационный. В информационном плане повестка уже надоела многим, хочется чего-то другого», — добавил Валерий Федоров.