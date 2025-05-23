Общество

Виктор Антонов: Население Псковской области стало сокращаться еще при советской власти

Проблемы с демографией наблюдаются не только в России, но и по всему миру, заявил депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В Псковской области действительно уменьшается количество населения, но этот процесс идёт очень давно, такие тенденции появились ещё с 60-х годов, при советской власти. Это всем известные волны: война в 40-е, 60-е, 80-е, 2000-е и 2025. Это одна из причин», - сообщает Виктор Антонов.

По его словам, это тенденция идёт не только по всей России, а также относится и ко всему остальному миру. Люди стремятся в большие города. Рядом с Псковом - Москва и Петербург. Депутат назвал это «неизбежной урбанизацией», и прежде всего это касается сельского населения.

«Почему народ уезжает из области? Это работа, доход, прочие прелести и возможности большого города — образование, посещение театров, кино и всего прочего», - говорит депутат Псковского областного Собрания.

Что касается путей решения демографической проблемы, то Виктор Антонов называет такие меры поддержки населения, как прибавки к стипендии студентов, денежные выплаты беременным и рожавшим, а также денежные выплаты за каждого ребёнка.

«Какого-то радикального выхода нет, это очень сложная тема, нужен комплексный подход государственных мер», - заключил депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

Напомним, в целях улучшения качества жизни семей и повышения рождаемости с января текущего года на территории Псковской области дополнительно введены меры социальной поддержки материнства и детства.