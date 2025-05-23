Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Театр кошек Куклачева в Псковской области
ПЛН 25 ЛЕТ
«Райский уголочек» в Великих Луках
«Лавандовая ночь» в «Покровском»
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
в «Покровском»
160 Лет На страже здоровья
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
День В деревне
Задержание ректора ПсковГУ
Сбор на лечение пенсионерки
 
 
 
ещё Общество 23.05.2025 10:350 Минобрнауки расторгло трудовой договор с бывшим ректором ПсковГУ Натальей Ильиной 24.05.2025 10:000 Психолог рассказала о подготовке ребенка к детскому лагерю 24.05.2025 09:400 День кадровика празднуют в России 24 мая 24.05.2025 09:000 День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая 23.05.2025 22:001 Психолог рассказал о причинах бедности некоторых людей 23.05.2025 21:370 В псковском УФСИН определили лучшего психолога
 
 
 
Самое популярное 20.05.2025 17:040 Второе уголовное дело возбудили в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной 21.05.2025 12:270 Появилось видео горящего автобуса на Октябрьском проспекте в Пскове 21.05.2025 12:001 Пассажирский автобус горит на Октябрьском проспекте в Пскове 20.05.2025 19:423 Голый мужчина ходил около «Простории» в Пскове. ВИДЕО 18.05.2025 20:304 Автомашина скорой помощи попала в ДТП на дамбе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День кадровика празднуют в России 24 мая

24.05.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный праздник не установлен официально, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наемными работниками.

В настоящее время в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше, человек, пишет calend.ru.

Кадровые работники в организации необходимы для четкого и комфортного выстраивания отношений в коллективе, регулирования приема на работу, увольнений, организации обучений, работы с социальными льготами, учета сотрудников, повышении их мотивации и т.д. Поэтому труд таких специалистов важен и ценен. К тому же профессиональный кадровый работник должен быть стрессоустойчив и ориентирован на общение с сотрудниками организации, чтобы разъяснять возникшие вопросы и регулировать конфликты в сфере труда.

Надо сказать, что помимо этой даты у работников отделов кадров российских компаний, организаций и предприятий есть еще один день, который можно также считать профессиональным праздником. Это 12 октября, когда отмечается День кадрового работника. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. И поскольку дата для Дня кадровика не установлена официально, то и празднуется он в разных организациях в разные дни.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Пугает ли вас увлеченность детей гаджетами?
В опросе приняло участие 235 человек
24.05.2025, 10:240 Жительницу Псковского района будут судить за неуплату алиментов 24.05.2025, 10:000 Психолог рассказала о подготовке ребенка к детскому лагерю 24.05.2025, 09:400 День кадровика празднуют в России 24 мая 24.05.2025, 09:200 Стало известно, сколько можно сэкономить на отказе от ненужных услуг ЖКХ
24.05.2025, 09:000 День славянской письменности и культуры отмечают 24 мая 24.05.2025, 06:000 Центр Пскова перекроют для транспорта 24 мая из-за проведения «Забега РФ» 23.05.2025, 23:490 Закрытие 81-го филармонического сезона. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.05.2025, 22:080 Круг на Инженерной, попытка номер два
23.05.2025, 22:040 Интерактив: Замшелая Ольга 23.05.2025, 22:001 Психолог рассказал о причинах бедности некоторых людей 23.05.2025, 21:590 «Собственной персоной»: Диагноз от ВЦИОМ. О социальном самочувствии россиян, парадоксах общественного мнения и встречах в Пскове. ВИДЕО 23.05.2025, 21:540 Заслуженный артист РФ Евгений Дятлов выступит на полигоне «Завеличье» 31 мая
23.05.2025, 21:400 У «Яблока» нет шансов войти в Госдуму в 2026 году — директор ВЦИОМ 23.05.2025, 21:370 В псковском УФСИН определили лучшего психолога 23.05.2025, 21:320 Эксперт допустил скорое введение обязательной регистрации личных электросамокатов 23.05.2025, 21:180 Музеи Псковской области наградили благодарностями на Поклонной горе
23.05.2025, 21:080 Состоялось торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече» 23.05.2025, 21:070 Валерий Федоров: Партия «Справедливая Россия – За Правду» потеряла лицо 23.05.2025, 20:460 Президент РФ подписал закон о локализации такси 23.05.2025, 20:310 Отбывшая наказание псковичка вновь порезала ножом сожителя
23.05.2025, 20:200 Коллективные взывания ЛДПР к духу к духу Жириновского не всегда работают — Валерий Федоров 23.05.2025, 20:170 Росприроднадзор подготовил иски к владельцам затонувших танкеров с мазутом 23.05.2025, 20:060 Столичные звезды выступят на итоговом гала-концерте проекта «Город мастеров» в Печорах 23.05.2025, 19:500 Маршрут автобуса №19 в Пскове 31 мая продлят до полигона «Завеличье»
23.05.2025, 19:380 «Новые люди» не выпадут из числа парламентских партий в 2026 году — Валерий Федоров 23.05.2025, 19:331 Псковичам напомнили об обязанности согласовывать земляные работы возле газораспределительных сетей 23.05.2025, 19:130 81-й филармонический сезон закрывают в Пскове концертом «Эпоха в музыке. Морис Равель» 23.05.2025, 19:050 Гимн псковского фестиваля «Добрый рок» официально презентуют 26 мая
23.05.2025, 18:521 Певица Йоко о ненависти к печени и любви к яйцам 23.05.2025, 18:440 Как уплатить налог за ребенка онлайн, напомнили в псковском УФНС 23.05.2025, 18:140 Людям теперь некогда отвечать на наши вопросы — директор ВЦИОМ 23.05.2025, 18:050 Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая
23.05.2025, 18:000 Великолукским осужденным рассказали, куда можно обратиться в трудной жизненной ситуации 23.05.2025, 17:510 Псковские курсанты одержали победу в интеллектуальном турнире «Золотая звезда» 23.05.2025, 17:430 Псковская таможня отметила 34 года со дня образования 23.05.2025, 17:360 Житель Пскова отправился в колонию за пять краж из магазинов
23.05.2025, 17:270 Валерий Федоров: КПРФ нужна «новая кровь» 23.05.2025, 17:190 Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют в начале июня 23.05.2025, 17:100 Впервые в Пскове пройдет Кубок России по кудо среди мужчин и женщин 23.05.2025, 16:590 Двоих псковичей осудили за вымогательство 10 млн рублей у знакомого
23.05.2025, 16:520 «Единой России» сложнее всего в вопросе поиска партийной идентичности — Валерий Федоров 23.05.2025, 16:500 Более 200 детей пострадали от укусов клещей с начала сезона в Псковской области 23.05.2025, 16:480 Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую 23.05.2025, 16:390 Псковская пивоварня «Савицкий» три раза подряд получила главные награды фестиваля в Сочи
23.05.2025, 16:391 Пятеро бывших мигрантов в Пскове отправлены в военный комиссариат  23.05.2025, 16:360 Отношение к СВО принципиально не менялось с 2022 года – директор ВЦИОМ 23.05.2025, 16:260 Сленговые слова «кринж» и «изи» раздражают россиня больше всего — исследование 23.05.2025, 16:240 «Прессинг»: СМИ и общественно мнение, ловушка социологии, в тумане ботов. ВИДЕО
23.05.2025, 16:171 V Всероссийские соревнования по кудо «Кубок Александра Невского» пройдут в Пскове 23.05.2025, 16:110 Отпевание архимандрита Тавриона состоялось в Псково-Печерском монастыре 23.05.2025, 16:100 По участку дороги Родина - Наволок в Псковском районе временно прекратят движение 23.05.2025, 16:050 С чем связана общая усталость российского общества, рассказал директор ВЦИОМ
23.05.2025, 16:001 Отчет главы Пскова заслушают на заседании городской Думы 30 мая 23.05.2025, 15:570 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить информацию о кандидатах в публичном доступе? 23.05.2025, 15:560 Великолучанина осудили на 8,5 лет за хранение и сбыт каннабиса 23.05.2025, 15:400 Опрос ПЛН-ТВ: Кто на выборы?
23.05.2025, 15:380 Представительница Пскова признана Миссис Северо-Запад 2025 23.05.2025, 15:310 Почетную грамоту губернатора Псковской области вручили Элле Памфиловой 23.05.2025, 15:280 Опубликована полная программа псковского гастрономического фестиваля «Моя еда» 23.05.2025, 15:210 Пенсионерку из Великих Лук обманули на миллион рублей под предлогом замены счётчиков
23.05.2025, 15:200 «Хилово» - 160 лет на страже здоровья 23.05.2025, 15:101 Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна 23.05.2025, 15:030 МТС прокачала сеть в Пскове к последним звонкам 23.05.2025, 14:510 Четыре проекта из Псковской области получат премии за победу в конкурсе инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
23.05.2025, 14:470 В детской областной больнице в Пскове возобновляется приём врача-гематолога 23.05.2025, 14:450 Интерес к выборам в Госдуму в 2026 году будет кратким — Валерий Федоров 23.05.2025, 14:431 Дожди, грозы и до +26 градусов прогнозируют в Псковской области 24 мая 23.05.2025, 14:310 Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»
23.05.2025, 14:290 Контрактация нацпроектов в Псковской области превысила 90% 23.05.2025, 14:160 На Рижском проспекте в Пскове большегруз «прокатил» легковой автомобиль 23.05.2025, 14:160 Виктор Остренко: Демографическая ситуация в Псковской области — отражение общей тенденции по РФ 23.05.2025, 14:090 Псковский музей приглашает 1 июня на уникальную программу под открытым небом
23.05.2025, 14:060 Сотрудники псковского УМВД присоединились к акции «На работу на велосипеде» 23.05.2025, 14:020 Игорь Сопов - человек влиятельный на федеральном уровне — директор ВЦИОМ  23.05.2025, 14:000 ПЛН-25. Вверх! 23.05.2025, 13:480 Работы экс-фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева выставили в Эрмитаже
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru