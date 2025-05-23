Общество

День кадровика празднуют в России 24 мая

День кадровика (День кадрового работника) отмечается в России с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Этот профессиональный праздник не установлен официально, несмотря на то, что армия высококвалифицированных работников отделов кадров значительна.

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Дата 24 мая была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, регламентирующим взаимоотношения между работодателями и наемными работниками.

В настоящее время в любой, даже самой небольшой компании, есть работник, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток, а иногда и больше, человек, пишет calend.ru.

Кадровые работники в организации необходимы для четкого и комфортного выстраивания отношений в коллективе, регулирования приема на работу, увольнений, организации обучений, работы с социальными льготами, учета сотрудников, повышении их мотивации и т.д. Поэтому труд таких специалистов важен и ценен. К тому же профессиональный кадровый работник должен быть стрессоустойчив и ориентирован на общение с сотрудниками организации, чтобы разъяснять возникшие вопросы и регулировать конфликты в сфере труда.

Надо сказать, что помимо этой даты у работников отделов кадров российских компаний, организаций и предприятий есть еще один день, который можно также считать профессиональным праздником. Это 12 октября, когда отмечается День кадрового работника. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. И поскольку дата для Дня кадровика не установлена официально, то и празднуется он в разных организациях в разные дни.