Общество

Психолог рассказала о подготовке ребенка к детскому лагерю

Важно, чтобы родители психологически подготовили ребенка к поездке в детский лагерь, особенно, если он едет впервые, рассказала детский психолог Наталья Наумова.

«Важно, чтобы у ребенка было и собственное желание поехать в лагерь. Препятствиями могут быть страхи, тревоги, которые важно обсудить, проговорить. Если самостоятельно справиться не удается, то важно подключать психолога и разбираться, что же мешает ребенку отправиться в лагерь, отойти, отдалиться от родителей и проявить свою самостоятельность. Не каждый ребенок готов», - рассказала детский психолог.

Психолог уточнила, что ребенок сам должен сказать о своем согласии. В противном случае, такая поездка окажется для него негативной. К тому же, доверие к родителям будет утрачено и отношения могут испортиться. Важно поддерживать ребенка, не обесценивать трудности, с которыми он сталкивается, делиться позитивным опытом. Ребенок должен понимать, что у него есть право голоса, пишет РИА Новости.

«Поэтому здесь нужно быть очень бережным и осторожным к детской психике, и смотреть за состоянием ребёнка, за желаниями ребёнка. То есть не надо принуждать, не надо заставлять и подчинять, ставить ребёнка в безвыходную ситуацию. А тут важно именно с ребёнком как-то договариваться, искать возможность, чтобы ребёнок был заинтересован», - заключила психолог.