Общество

Родители из Пскова рассказали, сколько потратят на организацию выпускного - опрос

В Пскове организация выпускного 9-классников обходится в среднем в 11 000 рублей на ребенка. К такому выводу пришли сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов.

В Москве эта сумма достигает 15 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 14 000 рублей.

Для 11-классников расходы заметно выше: средние затраты составляют 17 000 рублей, в столице — 23 000 рублей, а в городе на Неве — 21 000 рублей.

Не все школьники посещают выпускной: 8% родителей 9-классников и 4% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.

Одежда для выпускника — еще одна затратная статья бюджета. В среднем в Пскове наряд для юноши в 9 классе стоит 14 000 рублей, а в 11 классе — 16 500 рублей. Для девушек эти суммы составляют 12 500 и 18 500 рублей соответственно.

При этом 19% родителей 9-классника и 18% родителей 11-классника не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже — только 11% выпускниц обходятся без праздничных обновок.