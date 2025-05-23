Арина Хитрова стала лучшим поваром Псковской области

В Псковской области выбрали лучшего повара – на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Соревнование в регионе прошло впервые благодаря национальному проекту «Кадры».
Повара из Пскова, Великих Лук и Куньинского района боролись за звание лучших мастеров. Эксперты проверили их теоретические знания и практические навыки – за три часа участникам следовало приготовить холодную закуску из псковского судака, горячее блюдо из мяса и панкейки. А весь конкурс длился 7 часов.
Победителями конкурса стали:
Арина Хитрова теперь представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса в августе в Вологде. Пожелаем нашему повару успехов.