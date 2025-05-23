Общество

Арина Хитрова стала лучшим поваром Псковской области

В Псковской области выбрали лучшего повара – на региональном этапе конкурса «Лучший по профессии», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Соревнование в регионе прошло впервые благодаря национальному проекту «Кадры».

Повара из Пскова, Великих Лук и Куньинского района боролись за звание лучших мастеров. Эксперты проверили их теоретические знания и практические навыки – за три часа участникам следовало приготовить холодную закуску из псковского судака, горячее блюдо из мяса и панкейки. А весь конкурс длился 7 часов.

Победителями конкурса стали:

Арина Хитрова, мастер производственного обучения Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса;

Ирина Белая, заведующая столовой «Результат»;

Егор Егоров, шеф-повар лаундж-бара «Атом».

Арина Хитрова теперь представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса в августе в Вологде. Пожелаем нашему повару успехов.