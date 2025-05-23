Общество

Последние звонки прошли в школах Пушкиногорского района

Последние звонки прошли в школах Пушкиногорского района в эти майские дни, сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Это всегда трогательный и волнительный момент в жизни каждого выпускника - завершается школьное обучение, а впереди ответственный экзаменационный период.Выпускники долгие годы вспоминают чувства, которые связаны с этим днем, - и волнение, и грусть от скорого расставания со школой, и надежды на будущее!» - сказала Оксана Филиппова.

В этом году в Государственной итоговой аттестации примет участие 85 выпускников школы имени А.С.Пушкина и санаторной школы-интернат. Из них 61 девятиклассник и 24 одиннадцатиклассника.

«От всей души желаю всем выпускникам успешной сдачи экзаменов и получения тех результатов, которые позволят каждому поступить в выбранные учебные заведения профессионального образования», - заключила глава района.