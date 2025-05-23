Общество

«День соседей» отметили жители псковской деревни Хотицы

«День соседей» отметили жители деревни Хотицы Писковичской волости, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Праздник стал ежегодным, он призван возродить традицию добрососедства, которая начала утрачиваться в связи с урбанизацией. Люди, живущие в многоквартирных домах, подчас не знают своих соседей, а совместные семейные праздники способствуют выстраиванию теплых, дружеских взаимоотношений и объединяют людей.

Жители ЖК «Александрия» и ЖК «Притяжение» вечер пятницы провели в компании артистов ПРЦК.

«Душевный концерт вызвал массу положительных эмоций. У малышей была своя программа: розыгрыши, конкурсы, интерактивы и веселые развлечения под руководством аниматоров. Такие праздники объединяют и сближают людей. Очень здорово, что они становятся доброй традицией!» - отметила Наталья Федорова.