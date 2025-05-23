Общество

Фармаколог сообщил о положительном эффекте от использования ИИ в медицине

Использование искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и фармакологии сокращает врачебные ошибки и позволяет ускорить рутинную часть работы специалистов. Об этом 24 мая рассказал кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Он уточнил, что ИИ задействован в рентгенологии, фармакологии, гистологии, онкологических исследованиях и других отраслях медицины. Кроме того, применение технологий облегчает выписку рецептов, заполнение истории болезни и составление врачебных направлений.

«Время на рутинные методы диагностики сокращается, многие методы диагностики цифровизуются. <…> Соответственно, меньше врачебных ошибок, и врачу легче, потому что нет рутины», — подытожил Кондрахин.

Он отметил, что цифровые технологии активно используются во всей российской системе здравоохранения — как в столице, так и в регионах, пишут «Известия».

«С помощью ИИ разрабатываются новые лекарственные препараты и новые белки. Для того чтобы человечество их создало, нужны десятилетия, а ИИ позволяет этот путь пройти за несколько минут», — подытожил фармаколог.