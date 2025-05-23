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Общество

65% псковичей периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление — опрос

26.05.2025 09:56|ПсковКомментариев: 0

65% псковичей периодически задумываются об уходе с работы, но не подают заявление. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Часто желание уволиться возникает на эмоциях: «Такое бывает, но это просто реакция на конкретный негатив, а не желание всё бросить»; «Когда эмоционально вымотан и устал». Но есть и более веские причины: «Задумываюсь об уходе из-за регулярных авралов и переработок».

11% признаются, что идея написать заявление об уходе посещает его несколько раз в день. 7% ежедневно подавляют в себе подобное желание. С 15% это происходит как минимум раз в неделю, с 17% — раз в месяц. Реже (раз в полгода или год) об увольнении задумываются 12 и 3% соответственно. При этом каждый пятый (19%) уверяет, что никогда не размышляет на эту тему: «Если захочу уйти — просто уйду».

Женщин мысли об увольнении посещают гораздо чаще, чем мужчин (72 и 59% соответственно). Среди псковичей от 35 до 45 лет больше тех, кому периодически приходит идея уйти с работы, хлопнув дверью (70%; для сравнения, среди тех, кто старше 45 лет, — 60%, моложе 35 лет, — 67%).

Периодическое желание уволиться у псковичей с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (69%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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