Общество

В центре «Место встречи» в Локне прошло обучение по социальному проектированию

В центре досуга и коммуникации «Место встречи» прошло обучение по социальному проектированию в рамках проекта «Университет лидеров социальных изменений Псковской области», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом пишет глава Локнянского округа Иван Белугин в своём Telegram-канале.

Фотография: Иван Белугин / Telegram-канал

Занятие провёл Михаил Васильев — председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», признанный эксперт и автор множества успешных инициатив. «Михаил не просто делится знаниями — он умеет вдохновлять и мотивировать на реальное действие», - уточнил Иван Белугин.

«Участники получили ценный опыт, конкретные инструменты, которые будут транслировать молодежи нашего округа. Социальное проектирование — это реальность сегодняшнего дня, возможность изменить мир вокруг себя и получить прекрасный организационный опыт», - заключил глава Локнянского округа.