«Дерево жизни» посадят у детской больницы в Пскове 2 июня

На территории Детской областной клинической больницы в Пскове 2 июня в 11.00 пройдёт праздник в честь Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В программе:
- Торжественная высадка «Дерева жизни» (дуб). Участвуют главные врачи: Мария Грищук (Псковский клинический перинатальный центр) и Евгений Васильев (ДОКБ). Установят памятную табличку.
- Награждение победителей конкурса детских рисунков (конкурс проходил в группе «ВКонтакте» двух больниц).
- Аквагрим для детей (2 художника, 1 час).
- Праздничные воздушные шары с символикой центра.
- Ленты для родителей — как символ заботы и внимания.
- Анимация с ростовыми куклами.
- Выступление детского музыкального коллектива.