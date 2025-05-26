«Дерево жизни» посадят у детской больницы в Пскове 2 июня

Три весенние выставки в «Михайловском» молодёжь может посетить за государственный счёт

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о III Форуме ТИК и искусственном интеллекте на выборах

Школьники назвали самый «страшный» предмет на ОГЭ и ЕГЭ

Если есть жалобы, зачем вы сюда пришли? — псковичи делятся впечатлениями от посещения поликлиник