Общество

Псковская область поднялась на 75 место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей

Псковская область поднялась на 75 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей за 2024 год. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, в котором сопоставлено материальное положение семей на основании официальных данных.

Согласно исследованию, потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составляет 8 079 тысячи рублей, а в семье с одним ребенком - 26 467 тысяч рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2024 год заняли следующие позиции:

5 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Санкт-Петербург;

13 место - Мурманская область;

19 место - Ленинградская область;

35 место - Вологодская область;

38 место - Архангельская область;

51 место - Новгородская область;

54 место - Республика Карелия;

68 место - Калининградская область.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2024 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 125,2 тысячи рублей.

В замыкающую группу рейтинга по благосостоянию семей по итогам 2024 года вошли: Псковская область (8,1 тысячи рублей), Астраханская область (7 тысяч рублей), Республика Крым (5,8 тысячи рублей), Ивановская область (2,7 тысячи рублей), Республика Калмыкия (2,3 тысячи рублей), Республика Северная Осетия – Алания (-1,3 тысячи рублей), Карачаево-Черкессия (-4,8 тысячи рублей), Дагестан (-5,4 тысячи рублей), Кабардино-Балкария (-13,1 тысячи рублей), Чечня (-14 тысяч рублей), Ингушетия (-16,1 тысячи рублей).

В регионах с отрицательным денежным остатком важнейшим источником доходов семей является натуральное хозяйство, индивидуальное предпринимательство, другие виды трудовой деятельности, а в ряде случаев серые зарплаты.

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими с медианной для региона зарплатой (оценка РИА Новости) после минимальных расходов на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей.

Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить субъекты Российской Федерации с разным уровнем цен.

Напомним, ранее Псковская область удерживала позицию на 78 месте в рейтинге регионов по благосостоянию семей за 2022 и 2023 год.