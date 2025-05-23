Общество

Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева прибыла в Псковскую область

Генеральный консул Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева прибыла в Псковскую область с ознакомительным визитом, сообщили в официальном канала Представительства МИД России в Пскове.

Сегодня и.о. Представителя МИД России в Пскове Валентин Сазонов совместно с Генеральным консулом Киргизской Республики в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеевой и заместителем губернатора Нинель Салагаевой почтили память советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны.

Алиынай Сакеева прибыла в Псковскую область с ознакомительным визитом, в рамках которого проведет ряд официальных встреч, посетит особую экономическую зону «Моглино», а также ведущие промышленные предприятия региона.