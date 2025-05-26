Общество

«Из дерева сделать пластилин»: псковичам рассказали о борьбе с комплексами при помощи танца

Значительную роль в модельных показах играют танцы, которые помогают будущим звездам подиумов развить не только координацию, но и наладить коммуникацию в обществе и обрести уверенность в себе. Таким мнением в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Беседка» поделился партнер проекта «Созвездие» — хореограф Иван Жидков.

«Очень большую роль в модельных показах играют танцы. Это не только про походку и движение, но и про общение, пластику, — отметил Иван Жидков. — Как сейчас принято говорить, из дерева сделать пластилин — в этом нам помогут танцы».

По его словам, на уроках танцев модели учатся ходить не только на каблуках или в кроссовках, но и босиком, в чем угодно.

«Это не только физическая подготовка, но и роль самооценки. Дети и взрослые смогут лучше общаться, почувствовать себя увереннее. Особенно это важно для взрослых, которые зачастую самые закомплексованные. Именно занятия танцами помогают раскрыться и почувствовать себя лучше», — подчеркнул Иван Жидков.

Он добавил, что танцы помогают не только подготовиться к сцене, но и развивают личностные качества, укрепляют уверенность и улучшают коммуникацию. Иван Жидков уверен, что танцы формируют ощущение свободы и комфорта, делая моделей более уверенными и притягательными. Особое внимание уделяется работе с взрослыми учениками, которые зачастую испытывают внутренние барьеры и стеснение, мешающие раскрыть потенциал.