Общество

На территории пяти подсобных хозяйств псковичей сняли введенный в 2008 году карантин

В мае по результатам проведения мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на территории пяти личных подсобных хозяйств, расположенных в Куньинском и Пушкиногорском районах, приказом Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора упразднено пять карантинных фитосанитарных зон и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде на общей площади 1,29 га, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Карантинные фитосанитарные зоны на данных территориях были установлены в 2008 году. Под контролем управления Россельхознадзора владельцами ЛПХ применялись меры, направленные на локализацию и ликвидацию карантинного объекта в карантинных зонах.

Должностными лицами управления Россельхознадзора при проведении мониторинга на данных земельных участках было отобрано 12 почвенных образцов и направлено для дальнейших лабораторных исследований, по результатам которых цисты золотистой картофельной нематоды с жизнеспособными личинками выявлены не были. Владельцам разрешается использовать подкарантинную продукцию, выращенную на территории данных личных подсобных хозяйств, без ограничений.

Золотистая картофельная нематода (лат. Globodera rostochiensis) относится к группе цистообразующих нематод, она вызывает опасное заболевание – глободероз картофеля и входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Она является основным вредителем картофеля в условиях умеренного климата, вредоносность которой заключается в том, что при сильном поражении растения картофеля отстают в росте, ботва желтеет, стебли удлиняются, нижние листья отмирают, картофель становится мелким, урожайность резко снижается. При повторных посевах, когда численность нематод повышается до очень высокого уровня, потери урожая могут достигать 80%, рассказали специалисты.