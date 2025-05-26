Общество

«Беседка»: Как стать моделью? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 26 мая.

Гости студии - руководитель проекта «Созвездие» Елена Горячёва, партнер проекта — хореограф Иван Жидков и фотограф Виталий Петров. Все они - часть новой школы моделей, которая скоро откроет свои двери, и сегодня в студии расскажут о проекте более подробно.

Кто его автор и как возникла идея создать школу моделей? В чем его принципиальное отличие от других? Кому подойдет школа «Созвездие»? Как будут организованы занятия? Какую роль в проекте играют танцы? Как записаться в школу моделей?



Об этом и многом другом — в эфире. Ведущая — Ирина Вересова.