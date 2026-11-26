Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 10 декабря в 12:00, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава Российской Федерации в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Как сообщили в пресс-службе Кремлч, каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40 (звонок бесплатный).

Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7–495–539–40–40 и +7–499–550–40–40.

Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение.

Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере Мах.

Прием вопросов будет осуществляться с 00:00 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.