Общество

Кожевенную мастерскую и фитнес-зал открывают в Псковском районе по соцконтрактам

Жители Псковского района активно пользуются государственной поддержкой программы социального контракта. За 5 месяцев текущего года заключено 50 соглашений, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и напомнила, по итогам минувшего года участниками программы стали 66 человек.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Наиболее востребованным направлением на сегодняшний день является открытие своего дела. Такой возможностью, предоставив бизнес-план, который прошел защиту, воспользовались 35 соискателей. Также актуальна поддержка в трудной жизненной ситуации, средства на ведение личного подсобного хозяйства и поиск работы, рассказала Наталья Федорова и привели несколько примеров.

Жительница деревни Филатова Гора, мама двоих детей на средства соцконтракта закупила оборудование и будет проводить мастер-классы по гончарному делу.

Кожевенную мастерскую по изготовлению сувениров открывает житель деревни Родина.

Жительница деревни Неелово собирается открыть фитнес-зал, в настоящее время закупает необходимое оборудование.

Получить подробную консультацию и помощь в оформлении документов можно у специалистов Центра социального обслуживания Псковского района по телефону: 8 (8112) 720-749.